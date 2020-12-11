Merkel'den yaptırım açıklaması... Topu NATO'ya attı

Almanya'nın 6 aylık dönem başkanlığının son zirvesinde Türkiye'ye yönelik kağıt üzerinde yaptırım kararları alınmasının ardından liderler basın toplantıları düzenledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, dönem başkanlıkları sırasında Türkiye ile daha olumlu ilişkilere sahip olma umuduyla çalışmış olduklarını belirtti.
Martta düzenlenecek gelecek zirve için AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i Türkiye ile ilişkiler hakkında rapor hazırlamakla görevlendirdiklerine dikkat çeken şansölye, özellikle AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın talep ettiği Ankara'ya silah ambargosu konusunda şunları söyledi:
"Türkiye'ye silah ihracatının NATO bağlamında tartışılması konusunda hemfikir kaldık."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Avrupa Birliği Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor." açıklamasında bulundu.
Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Michel, "Türkiye ile sorumlu bir işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.