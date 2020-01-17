Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den Yunanistan'a Libya reddi /17 Ocak 2020 20:51

Merkel'den Yunanistan'a Libya reddi

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için gayret girişimlerde bulunan Yunanistan’a olumsuz cevap verdi.

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Libya ile Türkiye’nin Akdeniz’deki sınır mutabakatına karşı Yunanistan’ın yaptığı bir girişim daha sonuçsuz kaldı. Berlin’de yapılacak Libya zirvesinde bu mutabakatın iptalinin gündeme gelmesi için Merkel’i arayan Miçotakis beklediği cevabı alamadı.Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan başbakanı Miçotakis ile Almanya Başbakanı Merkel'in Bugün öğleden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Miçotakis Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinden duyulan huzursuzluğunu dile getirdi. Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu söyleyen Miçotakis, Merkel'e Yunanistan'ın Berlin’e çağrılmamasından duyulan üzüntüsünü de iletti.

"SADECE ATEŞKES KONUŞULACAK"

Merkel ise Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma konusunda kendilerinin Avrupa Birliği'nin bu konuda izlediği politikayı tamamen benimsediğini söyledi. Yunanistan'ın çağrılmamasına yönelik olarak ise bu toplantıda ateşkesin görüşüleceği, Deniz yetki sınırları gibi bir konunun gündeme gelmesinin beklenmediğini belirtti. 
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