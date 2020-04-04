Merkel'e halk desteği zirvede

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD tarafından yaptırılan ve halkın siyasi eğilim ve düşüncelerini mercek altına alan güncel DeutschlandTrend anketine göre, federal hükümetin son dönemdeki performansı Almanların çoğundan iyi not aldı.





Ankete katılanların yüzde 63'ü Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) müteşekkil koalisyon hükümetinin çalışmalarından "son derece memnun" ya da "memnun" olduğunu ifade etti.





Bu oran bir önceki ayın sonuçlarına göre 28 puanlık bir artışa işaret ediyor.





ARD’nin araştırma şirketi Infratest dimap’a yaptırdığı anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 72'sinin hükümetin Koronavirüs krizini yönetiminden de "memnun" ya da "son derece memnun" olduğunu ortaya koydu.





ANGELA MERKEL'İN PARTİSİ CDU'NUN OYLARI ARTTI





"Gelecek Pazar ülkede seçimler olması halinde oyunuzu kime verirdiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 34'ü Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) cevabını verdi.





Başbakan Angela Merkel’in partisinin, bir önceki ankete göre oyunu yüzde 7 artırarak güven tazelediği görüldü.





SPD'nin oy oranı yüzde 16'da kalırken, Yeşiller’in oy oranı yüzde birlik düşüşle yüzde 22'ye geriledi.





Merkel bu yasama dönemindeki en yüksek memnuniyet oranına ulaştı. Katılımcıların yüzde 64'ü başbakanın çalışmalarından son derece memnun olduğunu ya da memnun olduğunu ifade etti.





Merkel’in yanı sıra Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Bavyera eyalet Başbakanı Markus Söder'in çalışmalarının da halkın gözünde geçen aya oranla daha fazla takdir gördüğü görüldü.





IRKÇI PARTİNİN OY ORANI SON ÜÇ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE





Infratest dimap'in Almanya çapında bin 502 seçmenin görüşüne başvurduğu ankete göre, göçmenlere ve İslamiyet'e karşı açıktan tavır alan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oyları ise yüzde 2 düşerek yüzde 10,3'e geriledi.





Böylece AfD'nin oy oranı 2017 yılı ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.