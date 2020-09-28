Trump o yasakta ısrarlı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Müsteşarı Keith Krach’ın başında bulunduğu bir heyet geçen hafta Berlin’e yapılan bir ziyarette Alman yetkililer ile görüşmüştü.





Krach, Angela Merkel hükûmetiyle yürütülen müzakerelerin yeni güvenlik tedbirleri namına ümit verici olduğunu belirtti, ancak Huawei’nin Avrupa’nın en büyük ekonomisinin 5'inci nesil (5G) ağına parça sağlamasının yasaklanıp yasaklanmayacağı hâlâ bilinmiyor.







"PARAZİT ÖDÜLE İLİŞTİRİLİYOR"





ABD yetkilileri Huawei’yi “Çin Komunist Partisi'nin gözetleme devletinin bel kemiği” diye niteleyerek, Almanya’nın Çin hükûmetinin tehdidi altında olduğunu belirtti. Krach, Çin Komünist Partisi'nin “varlığının bir tehdit olduğunu” söyledi.





Berlin’de bir grup muhabire, “Parazit ödüle iliştiriliyor, işte Almanya.” diyen Krach, sonrasında ABD’nin Almanya’nın aldığı karar ne olursa olsun saygı duyacağını belirtti.





Merkel ise "Almanya, Huawei’yi hedef alan bir yasakla dışlamamalı" görüşünden taviz vermeyi reddetti.