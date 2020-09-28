Samanyolu Haber /Dünya / Trump o yasakta ısrarlı /28 Eylül 2020 14:35

Trump o yasakta ısrarlı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çinli Huawei'nin 5G parça tedarikçisi olmaması için Almanya Başbakanı Angela Merkel'e baskı yapıyor.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Müsteşarı Keith Krach’ın başında bulunduğu bir heyet geçen hafta Berlin’e yapılan bir ziyarette Alman yetkililer ile görüşmüştü. 

Krach, Angela Merkel hükûmetiyle yürütülen müzakerelerin yeni güvenlik tedbirleri namına ümit verici olduğunu belirtti, ancak Huawei’nin Avrupa’nın en büyük ekonomisinin 5'inci nesil (5G) ağına parça sağlamasının yasaklanıp yasaklanmayacağı hâlâ bilinmiyor.

"PARAZİT ÖDÜLE İLİŞTİRİLİYOR"

ABD yetkilileri Huawei’yi “Çin Komunist Partisi'nin gözetleme devletinin bel kemiği” diye niteleyerek, Almanya’nın Çin hükûmetinin tehdidi altında olduğunu belirtti. Krach, Çin Komünist Partisi'nin “varlığının bir tehdit olduğunu” söyledi.

Berlin’de bir grup muhabire, “Parazit ödüle iliştiriliyor, işte Almanya.” diyen Krach, sonrasında ABD’nin Almanya’nın aldığı karar ne olursa olsun saygı duyacağını belirtti.

Merkel ise "Almanya, Huawei’yi hedef alan bir yasakla dışlamamalı" görüşünden taviz vermeyi reddetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump o yasakta ısrarlı Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:48:32