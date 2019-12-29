Hangisi Angela Merkel'in halefi olacak?

Federal Almanya'da YouGov isimi araştırma şirketi, “Başbakan adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu.





Ankete katılanların yüzde 13’ü 64 yaşındaki Friedrich Merz’i, yüzde 8’i Hristiyan Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i, yüzde 5,2’si Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’i işaret etti.





CDU içinde yıldızı hızla parlayan ve Başbakan Angele Merkel’in varisi olarak görülen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet’e ise yüzde 5 destek çıktı.





KARARSIZLAR YÜZDE 59!





100 kişiden 4,7’si CDU’lu Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ı başbakan adayı olarak görmek istediğini belirtti.





Kararsızların sayısının fazla olması ise dikkati çekti. Ankette katılanların yüzde 59’u ise bu konuda görüş beyan etmekten kaçındı.

