Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'in 'halefinden' seçim gününde de gaf /26 Eylül 2021 17:25

Merkel'in 'halefinden' seçim gününde de gaf

Almanya'daki seçimlerde muhafazakâr CDU'CSU'nun başbakan adayı olan Armin Laschet, oyunu kullanırken kuralları ihlal ederek pusulayı ters katladı. Laschet'in oyu iptal edilmeyecek.

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Angela Merkel'in başbakanlığı bırakması sonrası Almanya'nın rotasını belirleyecek olan federal seçimlerde oy verme işlemi sürerken, Merkel'in partisi CDU'nun başbakan adayı Armin Laschet kampanya sürecine damga vuran gaflarına bir yenisini bu kez sandık başında ekledi. Laschet, oy pusulasını ters katlayınca hangi partiye oy verdiğini ifşa etmiş oldu. Ülkenin seçim kurallarını da ihlal eden bu gaf sosyal medyanın diline düştü.

Laschet'in son gafı, seçim bölgesi Aachen'de oy pusulasını sandığa attığı sırada geldi. Muhafazakâr lider gazetecilere sandık başında poz verirken, elindeki pusulayı ters katladığı fark edildi.



Almanya'da seçim yasalarına göre, seçmenler oy kullanma merkezlerinden çıkana kadar kime oy verdiklerini gizli tutmak zorunda. Tercihlerini diğer seçmenleri etkileyecek şekilde ifşa edenlerin oyları da geçersiz sayılıyor.

Ancak seçim komisyonu, Laschet'in kendi partisine oy verdiğini, bu nedenle oyunun geçersiz sayılmayacağını açıkladı. Açıklamada, "Bu durum, oylamayı etkileme anlamına gelmiyor" denildi.

Laschet'in gafı, ülkede sosyal medyada ve ulusal gazetelerde dalga konusu oldu. Birçok kişi sosyal medya üzerinden "Oylarınızı Laschet gibi aptalca ters katlamayın" gibi mesajlar paylaşırken, Sosyal Demokratlara yakın RND gazeteler grubu da internet sitesinde "Almanya'da okul çağındaki her çocuk, oy vermenin evrensel, özgür, doğrudan, eşit ve gizli olduğunu" bilir yorumunu yaptı.

Laschet'in seçim kampanyası sırasında sel felaketinden etkilenen bir bölgede yerel yetkililerle kahkaha atarken görüntülenmesi de tepki çekmişti.

Almanya'da Merkel'in siyaset sahnesinden çekilmesinin gölgesinde yapılan seçimlerin, son yılların en kıran kırana mücadelesine sahne olması bekleniyor. Sosyal Demokratlar anketlerde 15 yıl sonra ilk kez CDU/CSU'nun önüne geçse de, Laschet farkı son haftalarda kapattı. Sandıktan üç partili bir koalisyon çıkması, Yeşiller ile liberal Hür Demokratlar'ın koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynaması bekleniyor.
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