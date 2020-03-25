Merkel'in ikinci test sonucu da 'negatif' çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yapılan ikinci koronavirüs testi de negatif çıktı. Merkel'e hafta başında bir test daha yapılacağı açıklandı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, doktorunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine yaptırdığı ikinci test de negatif çıktı.





Alman Haber Ajansı'na (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Merkel’e yapılan ikinci testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini ancak Merkel'in karantinada bulunduğu evinde çalışmayı sürdüreceğini ve gelecek haftanın başında yeniden test yaptıracağını söyledi.





Merkel 20 Mart'ta kendisine koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı. Merkel'e 23 Mart'ta yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğu açıklanmıştı.





MERKEL ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ





Öte yandan Merkel bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel ile Şi görüşmede Kovid-19 salgınını ele aldı.