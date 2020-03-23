Merkel'in karantina öncesi market alışverişi viral oldu

Koronavirüsle mücadele için 822 milyar euroluk bütçe ortaya koymaya hazırlanan Merkel'in alışverişi viral oldu. Almanya'da herkesin marketlere akın ederek fazladan ürün stoklamasına Merkel'in de katıldığı görüldü. Merkel'in az ürün bulunan sepetine 4 şişe şarap koyması dikkat çekti.





Sık sık kendi alışverişini kendi yapan Merkel’in bugünkü alışverişinde dört şişe şarap, gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü.







Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Almanya’da bugüne dek 21 bin vaka görülürken 75 ölüm gerçekleşti.





Merkel, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesinde 822 milyar euro’luk ekonomik yardım paketi açıkladı.



