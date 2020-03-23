Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in karantina öncesi market alışverişi viral oldu /23 Mart 2020 10:38

Merkel'in karantina öncesi market alışverişi viral oldu

Almanya'da Başbakan Angela Merkel kendisini karantinaya almadan önce süpermarkette alışveriş yaparken görüntülendi. Merkel'in alışveriş arabasına fazladan aldığı ürünler dikkati çekti.

SHABER3.COM

Koronavirüsle mücadele için 822 milyar euroluk bütçe ortaya koymaya hazırlanan Merkel'in alışverişi viral oldu. Almanya'da herkesin marketlere akın ederek fazladan ürün stoklamasına Merkel'in de katıldığı görüldü. Merkel'in az ürün bulunan sepetine 4 şişe şarap koyması dikkat çekti. 

Sık sık kendi alışverişini kendi yapan Merkel’in bugünkü alışverişinde dört şişe şarap, gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Almanya’da bugüne dek 21 bin vaka görülürken 75 ölüm gerçekleşti.

Merkel, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesinde 822 milyar euro’luk ekonomik yardım paketi açıkladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel'in karantina öncesi market alışverişi viral oldu Sonraki Haber >>

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:55:47