Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in partisinde oy kaybı büyük: İktidar el mi değiştiriyor? /05 Eylül 2021 13:35

Merkel'in partisinde oy kaybı büyük: İktidar el mi değiştiriyor?

Almanya’da Merkel'in partisinin başını çektiği birlik CDU/CSU’da düşüş durdurulamıyor. Birlik Partileri’ndeki kötü gidişat başbakan adaylığı tartışmalarıyla başladı.

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Kendi partisinden bile yeteri kadar destek görmeyen Armin Laschet, geçtiğimiz günlerde seçim kampanyası ekibini tanıttı. Ancak buna rağmen son yapılan anketlerde Birlik Partileri’ndeki düşüşün önüne geçilemedi. Seçimlere 3 hafta kala yapılan ankette, SPD’nin yükselişi ise durdurulamıyor.
Armin Laschet ve Angela Merkel

INSA kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankette CDU/CSU bir önceki haftaya göre 1 puan kaybederek yüzde 20’ye geriledi. Son 11 yılda ilk kez CDU/CSU ile aradaki farkı bu kadar çok açan SPD ise yüzde 25 oy aldı. 
Olaf Scholz

En çok tercih edilen başbakan adayı ise açık ara farkla SPD adayı Olaf Scholz oldu. 
Annalena Baerbock

Bu yasama döneminde Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı olarak görev alan Scholz kişi bazlı anketlere yüzde 32 oy oranıyla birinci, Yeşiller’li Annalena Baerbock yüzde 13’le ikinci ve Armin Laschet yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı. CSU Genel Başkanı Markus Söder, son anketlere göre durumun Birlik Partileri için çok ciddi olduğunu belirtti. Almanya’da kararsızların yaklaşık yüzde 21 civarında olduğu tahmin ediliyor.
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