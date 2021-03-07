Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in partisini 'maske skandalı ve geciken aşı' vurdu /07 Mart 2021 15:22

Merkel'in partisini 'maske skandalı ve geciken aşı' vurdu

Almanya’da Kovid-19’la mücadelede başarılı olunması için hayata geçirilen kısıtlamalar, en çok koalisyonun büyük ortağı CDU’yu vurdu. Bunun yanında birlik partilerindeki kanattaki oy kaybına, CDU ve kardeş parti CSU’lu bazı milletvekillerinin maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp ‘komisyon’ aldıklarının ortaya çıkmasının da etkin rol oynadığı kaydedildi.

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Aşı tedarikinde geç kalınmasının ve hızlı test tartışmalarının faturasının CDU’lu Başbakan Angela Merkel ile Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’a kesildiği, bu yüzden de muhafazakâr kanadın ciddi bir oy kaybı yaşadığı belirtiliyor.

14 Mart Pazar günü Baden Württemberg ve Rheinland Pfalz’da yapılacak eyalet seçimlerinde CDU’nun yine beklentinin altında oy alacağı ortaya çıktı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında, Baden Württemberg’de Yeşiller’in toplam oyların yüzde 33’ünü alarak sandıktan en güçlü parti olarak çıkacağı saptandı. Anketlere göre CDU yüzde 25, sağ popülist AfD yüzde 12, SPD yüzde 10, FDP yüzde 10 oy alacak, Sol Parti ise yüzde 4’le yüzde 5 barajına takılacak. Rheinland Pfalz’da ise seçimlerden iktidardaki SPD’nin yine en güçlü parti olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Anketlere göre SPD yüzde 33, CDU yüzde 29, Yeşiller yüzde 11, AfD yüzde 9, FDP yüzde 7 oy olacak. Sol Parti ise yüzde 3’le burada da yüzde 5 barajını aşamayacak.

BİLDİRMEMİŞLER

Her iki eyaletteki seçimlerde de CDU’nun oy kaybına uğramasında muhafazakâr kanat mensubu bazı milletvekillerinin adının ‘maske skandalına’ karışmasının etkin rol oynadığı belirtildi. CSU’lu Federal Meclis milletvekili Georg Nüsslein’in maske satan bir şirkete arabuluculuk yaparak 660 bin euro, CDU milletvekili Nikolas Löbel’in 250 bin euro ‘komisyon’ almalarının ve bunu ilgili birimlere bildirmemelerinin oyların düşmesinde etkili olduğu kaydedildi. Ayrıca CDU’lu Federal Meclis milletvekili Axel Fischer’in lobi faaliyetlerinin karşılığı olarak Azerbaycan’dan yüz binlerle euro aldığı iddiaları da CDU’nun oy kaybını körüklediği ifade edildi.
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