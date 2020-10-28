Merkel'in planı sızdı

Basına sızan bilgilere göre Merkel, okullar ve yuvalar dışında birçok alanda ciddi kısıtlamaları eyalet başbakanlarına kabul ettirmek amacında. Birçok eyalet başbakanı Başbakan Merkel’e destek vermeye hazır. Ancak Sol Partili Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow ise kısıtlı da olsa kapanma kararlarına prensip olarak karşı olduğunu açıkladı.





Hürriyet Gazetesi'nde yer alan haberde basına sızan bilgilere göre Merkel’in kısıtlı da olsa kapanma planı şu şekilde:







* İkiden fazla hane mensupların buluşması yasaklanacak. Uymayanlara yaptırım uygulanacak.





* Otellerde ve pansiyonlarda konaklama çok ciddi kısıtlanacak. Turistik amaç taşımayan zorunlu hallerde sadece otellerde konaklamaya izin verilecek.





* Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak. Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları açılmayacak. Tüm eğlence partileri iptal edilecek.





* Neredeyse tüm restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak. Sadece dışarıya servise izin verilecek. İçeri müşteri kabul edilmeyecek.





* Vücut temizliği ve bakım solanları, kozmetik salonları, masaj salonları ve dövmeciler tamamen kapatılacak. Fizik tedavi amaçlı masaj salonları ise hizmet vermeyi sürdürecek. Kuaför ve berberler çalışacak. Ancak berber ve kuaförlere de yeni hijyen kuralları getirilecek.





* Perakende satış dükkânları ve mağazalar açık olacak. Ama ciddi önlemler alınacak. 25 metrekareye bir müşterinin içeri girmesine izin verilecek.





Faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ise federal bütçeden yardım ve destek sağlanacak. Tüm bu planların hayata geçirilmesi için eyalet başbakanlarının onayı gerekecek.