Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in Putin'den Ukrayna talebi /08 Nisan 2021 20:26

Merkel'in Putin'den Ukrayna talebi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yakın zamanda yaptığı askeri yığınağı gevşetmesini talep ettiği belirtildi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yakın zamanda yaptığı askeri yığınağı gevşetmesini talep etti.

Alman hükümetinin açıklamasına göre, Merkel görüşmede ayrıca hapisteki Rus muhalif lider Aleksey Navalni konusunu da gündeme getirdi. Rusya'nın Vladimir bölgesinde sıkı kurallarıyla bilinen bir hapishanede tutulan ve şu anda hasta olan Navalni, bağımsız sağlık hizmetine erişim talep etmişti.

Görüşme yazısında, "Diğer şeylere ek olarak, görüşme Ukrayna'nın doğusundaki Rus askeri varlığının güçlendirilmesiyle ilgiliydi. Başbakan, bölgedeki gerginliği düşürmek için bu (askeri) yığınağın sonlandırılmasını talep etti" denildi.
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