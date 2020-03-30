Merkel'in sürprizini şaka zannettiler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Koronavirüs riskine karşı kendilerini itfaiye merkezinde gönüllü olarak izole eden itfaiye görevlilerini bu davranışlarından dolayı kutlamak istedi.





Bergen auf Rügen şehrindeki itfaiye binasını telefonla arayan Almanya Başbakanı hiç beklemediği bir karşılık aldı. Telefonu açan itfaiye müdürüne, "Ben Angela Merkel" dedikten sonra kendilerini kutlamak için aradığını dile getirdi.





"ŞİMDİ BU TÜR ŞAKALARI YAPACAK ZAMAN DEĞİL"





Ancak itfaiye müdürü André Muswieck arayanın Başbakan Merkel olduğuna inanmadı. Müdür, “Şimdi bu tür şakaları yapacak zaman değil.” diyerek telefonu Merkel'in yüzüne kapattı.





Kendisi de Koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olan Merkel bunun üzerine basın ofisini arayarak durumu anlattı.





Basın merkezinin devreye girmesiyle arayan kişinin gerçekten Başbakan Merkel olduğunu öğrenen itfaiye görevlileri bu kez telefonun başında toplanarak Merkel'in yeniden aramasını bekledi.





Bir süre sonra Merkel ikinci kez merkezi arayarak gönüllü itfaiyecileri bu örnek eylemlerinden dolayı kutladı.





İTFAİYE MÜDÜRÜ RADYODAN ARADIKLARINI ZANNETMİŞ





Bölgede yayımlanan Ostzeitung'a konuşan André Muswieck, telefonla arayan kişinin kendisini Angela Merkel olarak tanıttığını belirterek “Bir radyonun telefon şakası yaptığını sandım. Böyle şakalar için zamanımın olmadığını kibarca ve kısaca söyledikten sonra kapattım.” dedi.





Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki en büyük adası olan Rügen'deki Bergen auf Rügen şehrinde çeşitli mesleklere sahip gönüllü itfaiyeciler, Koronavirüs'e yakalanıp görevlerini yapamama riskine karşı mart ayının ortasından itibaren itfaiye merkezine kapandı.





Dış dünyayla bağlantılarını kesen itfaiyeciler sadece bir yangın durumunda dışarı çıkacak ve müdahalede bulunacak.





Almanya'da profesyonel ve resmi itfaiye kuruluşlarının yanında amatör ve gönüllülük ilkesine göre işleyen ikinci bir itfaiye teşkilatlanması da bulunuyor.





Bu teşkilatta farklı mesleklerden insanlar ücretsiz olarak yangın söndürme veya doğal afetlere müdahale gibi görevleri üstleniyor.