Merkel'in yerine geçecek isim belli oldu

Almanya’daki Hristiyan Demokratların (CDU) lideri Armin Laschet’in Eylül ayında yapılacak federal seçimlerde Angela Merkel’in emekliliğe ayrılmasıyla boşalan koltuğa aday olması belirlendi. Karar CDU üst düzey parti üyelerinin çoğunluğunun oyuyla dün gece alındı.







Laschet, CDU’nun Bavyera’daki kardeş partisi CSU’nun lideri Markus Söder’le iki partinin ortak şansölye adaylığını elde etmek için rekabet halindeydi.





Parti üst düzey yetkilileri arasında altı saatten fazla süren tartışmalardan sonra, CDU’nun federal yürütme komitesindeki 46 üyeden 31’i Laschet lehine oy kullandı. Söder dokuz üyenin desteğini alırken, altı kişi çekimser kaldı.





Anketler Söder’in Laschet’den daha popüler olduğunu gösterdiğinden Laschet kendi partisinin desteğini almakta başta biraz zorlandı. Merkel’in mirasını devam ettirecek bir aday olarak görülen Laschet bir şansölye olarak politika önceliklerinden birinin Avrupa’yı bir arada tutmak ve AB’yi mevcut koronavirüs krizinden çıkarmak olduğunu belirtti.





Yapılan son anketlere göre, Almanya’da bugün bir seçim olsa CDU/CSU yüzde 27’yle ilk sırada, onu takiben Yeşiller Partisi yüzde 23’le ikinci sırada yer alacak.









