Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'le aynı listede... Yıla damga vuran kadınlardan /20 Aralık 2020 12:57

Merkel'le aynı listede... Yıla damga vuran kadınlardan

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Sunday Times, 2020 yılına damga vuran kadınları sıraladı.

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Aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Barbadoslu şarkıcı ve girişimci Rihanna, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve MeToo hareketine devam eden Amber Heard gibi isimlerin yer aldığı listede Covid-19 aşısının mimarlarından Dr Özlem Türeci de var.

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD merkezli Pfizer ile birlikte aşıyı geliştiren Alman şirket BioNTech’in üst düzey yöneticilerinden biri olan ve aşı konusunda ciddi çalışmalarda bulunan Türeci hakkında,  gazete şu ifadeleri kullanıyor:

“Güçlü bir çiftten bahsedelim: Pfizer’ın ilk sonuçlarına göre Covid-19’a karşı yüzde 95 oranında etkili olan aşısının arkasında Dr. Özlem Türeci ve eşi Dr. Uğur Şahin’in kurduğu Alman şirket BioNTech var. Türkiye’den Almanya’ya göçen ebeveynlere sahip olan 53 yaşındaki Türeci aynı zamanda kanser imünoterapi alanında da öncü. Forbes, çiftin 3.6 milyar sterlinlik değeri olduğunu yazarken onlar buna  rağmen çok mütevazı bir hayat yaşıyorlar.”
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