Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'le Erdoğan Libya'yı konuştu /30 Aralık 2019 19:30

Merkel'le Erdoğan Libya'yı konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Libya'daki krizi Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü. Almanya'dan yapılan açıklamada, Libya'da diplomatik çözüm ek görüşmeler yapılmasında mutabık kalındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Hükümet Libya Tezkeresi’ni bugün TBMM Başkanlığı’na sunmayı planlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Libya’daki krizi Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştü. 

Almanya’dan yapılan açıklamada, Merkel’in hem Erdoğan, hem de Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Libya’da barış için diplomatik girişimleri ilerletmeyi konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, “Diplomatik girişimleri güçlendirmek için ek görüşmeler yapılması için mutabık kalındı” denildi. Alman hükümet sözcüsü, Merkel’in Erdoğan ve Putin’le dün yaptığı telefon görüşmelerinde Suriye’deki gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel'le Erdoğan Libya'yı konuştu Sonraki Haber >>

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

Otobüse kafadan çarptı!

Otobüse kafadan çarptı!

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Polisin kan donduran intikam yemini!

Polisin kan donduran intikam yemini!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:08