Merkel'le Erdoğan Libya'yı konuştu

Hükümet Libya Tezkeresi’ni bugün TBMM Başkanlığı’na sunmayı planlarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Libya’daki krizi Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştü.







Almanya’dan yapılan açıklamada, Merkel’in hem Erdoğan, hem de Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Libya’da barış için diplomatik girişimleri ilerletmeyi konuştuğu belirtildi.





Açıklamada, “Diplomatik girişimleri güçlendirmek için ek görüşmeler yapılması için mutabık kalındı” denildi. Alman hükümet sözcüsü, Merkel’in Erdoğan ve Putin’le dün yaptığı telefon görüşmelerinde Suriye’deki gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.