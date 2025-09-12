Merkez 10 günde 15 milyar dolar yaktı, bakın ne için?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kanalıyla kayyum atanmasının ardından başlayan tartışmalar finansal piyasaları da etkilerken, ekonomist İris Cibre sosyal medya hesabından dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.





Cibre, siyasetteki huzursuzluk ve hukuki belirsizliklerin piyasalara doğrudan yansıdığını vurgulayarak, son 10 günde Merkez Bankası’nın yaklaşık 15 milyar dolarlık döviz satışı yaptığını hatırlattı. “Her gün ayrı mahkeme açıklaması geliyor, ne dediğini bile anlamıyoruz. Anlayana, sonuçlarını yorumlayana kadar piyasalarda yeni bir dalgalanma başlıyor” dedi.





“FAİZ İNİYOR AMA TAHVİL GETİRİSİ %50’NİN ÜZERİNDE”





Cibre, politika faizinin %50’de tutulmasına rağmen 10 yıllık tahvil getirisinin %32,8 seviyesinde olduğunu, bu uyumsuzluğun piyasaların güven kaybını yansıttığını ifade etti. Ayrıca, faiz indirimi borsayı yukarı taşıması gerekirken, borsanın %3 düşüşle günü %2 ekside kapattığını belirtti.





“YABANCI YATIRIMCI BU TABLOYA BAKAR VE ÇEKİLİR”





Siyasi kavgaların ve belirsizliklerin yatırımcıları caydırdığını dile getiren Cibre, “Yabancı yatırımcı bu kadar kavganın ortasında sona kalan dona kalır demez mi? Neden siyaseti sakinleştirmiyorsunuz artık?” sözleriyle iktidara seslendi.





“EKONOMİDEN TARIMA DERİN SORUNLARIMIZ VAR”





Cibre, sadece finansal piyasaların değil, makroekonomik dengelerin de tehdit altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Doğrudan yatırımlar, cari denge, maliye politikaları bu krizlerden etkileniyor.”





“Artık lütfen derin sorunlarımıza dönün. Susuzuz mesela, tarım ölüyor.”