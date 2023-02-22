Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası 3 milyar dolar daha sattı! /22 Şubat 2023 08:40

Merkez Bankası 3 milyar dolar daha sattı!

Reuters haber ajansı, bankacılardan edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketleri sonrasındaki iki hafta içinde Türk Lirası'nın değerini sabit tutmak için rezervlerden 7 milyar dolar harcadığını bildirdi.

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Reuters'a göre devlet politikalarının hassasiyeti nedeniyle adlarının açıklanmasını istemeyen bankacılar, TCMB döviz rezervlerinin önümüzdeki haftalarda baskı altında kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Türkiye modern tarihinin en ağır doğal afeti olan 6 Şubat depremleri binlerce kişinin ölümüne ve başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere güneydeki 10 ilde geniş çaplı yıkıma neden oldu. İstanbul Borsası ise geçici süreliğine kapatıldı.

Ancak 6 Şubat'taki ilk depremden bu yana geçen iki haftalık süre içinde döviz piyasalarında Türk Lirası, ABD Doları karşısında sadece binde 2 oranında değer kaybetti.

TCMB verileri, döviz rezervlerinin, 6 Şubat depreminden bir hafta sonra 4 milyar dolar azalarak 125 milyar 600 milyon dolara gerilediğini gösteriyor. Reuters, üç bankacının hesaplamalarının, TCMB döviz rezervinin geçen hafta 3 milyar dolar daha azaldığını ortaya koyduğunu kaydetti.

TCMB, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Reuters'a konuşan bankacılardan biri, TCMB'nin döviz piyasasını "uzun zamandır özellikle ihracattan elde edilen yeni döviz gelirlerini piyasaya aktararak" dengelediğini söyledi.

Bankacı, "Rezerv kullanımı uzun zaman sürdürülebilir değil çünkü rezerv yeterliliği düşük. Dövize olan talebi azaltmak için atılan adımların devam etmesini bekliyorum" dedi.
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