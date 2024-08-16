Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentisi arttı, Şimşek '10 aydır iyileşiyor' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin on aydır iyileştiğini söyledi.



Bakan Şimşek "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu" dedi.



Şimşek açıklamasında ayrıca "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,95'ten yüzde 43,31'e yükseldi. Böylece yıl sonu enflasyon beklentisinde beş ay sonra ilk kez artış gösterdi. 2025 sonu TÜFE tahmini yüzde 25,40'tan yüzde 25,55'e çıktı.