Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası anketindeki acı gerçek /20 Kasım 2020 13:47

Merkez Bankası anketindeki acı gerçek

Tüketici güveni hakkında ipucu veren Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 oranında azaldı. Ekim ayında 81,9 olan endeks, kasım ayında 80,1'e geriledi.

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Döviz kurlarının yükseldiği kasım ayında tüketici güveni azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı. 

Ekim ayında 81,9 olan endeks, kasım ayında 80,1'e geriledi. Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 4,1 azaldı

HANENİN MADDİ DURUMU DAHA DA KÖTÜYE GİTTİ

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekim ayında 69,4 iken, kasım ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 66,6 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekim ayında 79,5 iken, kasım ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 79 oldu. 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,7

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekim ayında 81,4 iken, kasım ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 78,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekim ayında 97,4 iken, kasım ayında yüzde 1,2 oranında azalarak 96,2 oldu.
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