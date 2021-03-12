Merkez Bankası anketine göre dolar, faiz, enflasyon yükselecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği mart ayı Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşandı.





Ankete göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,23 iken, bu anket döneminde yüzde 11,54 oldu. 12 ve 24 ay sonrası TÜFE beklentilerinde de yükseliş izlendi.





Buna göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,47 olarak belirlendi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 10,36 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise mart anketinde yüzde 9,18 olarak kaydedildi. Şubat anketinde 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 9,03 olarak açıklanmıştı.





FAİZ BEKLENTİLERİ DE ARTIŞ GÖSTERDİ





Mart ayı anketinde piyasanın faiz beklentilerinin arttığı da görüldü. Buna göre BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,04 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.





TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,53'e çıktı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 17'den yüzde 17,59'a yükseldi.





DÖVİZ KURUNDA DA ARTIŞ BEKLENTİSİ GÖRÜLDÜ





Enflasyon ve faiz göstergelerinin yanında kura ilişkin beklentilerin de yukarı yönlü olduğu görüldü. Buna göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,79'dan 7,95'e çıktı. Şubat anketinde 7,94 olarak açıklanan dolar/TL beklentisi son ankette yüzde 8,20'ye çıktı.