Merkez Bankası Başkanı Karahan, asgari ücret zam oranını yatırımcılara açıkladı

Milyonlarca çalışan yıl sonunda belirlenecek asgari ücret zammını beklerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yatırımcılarla bir araya geldi.



Bloomberg'in aktardığına göre, Karahan'ın bu görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.



Karahan'ın çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.



Bu iddiaya göre asgari ücretin 21 bin 250 TL civarına çıkması bekleniyor.



Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.