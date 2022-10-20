Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, gizli toplantıda ABD’li yetkililerle ne konuştu? /20 Ekim 2022 11:27

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, gizli toplantıda ABD’li yetkililerle ne konuştu?

ABD’li ünlü haber ajansı Bloomberg, ABD Hazine Bakanlığı'ndan iki yetkilinin Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmemesi konusunda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Türk iş örgütleri ile temaslarda bulunduğunu iddia etti.

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ABD merkezli Bloomberg ajansı, iki ABD’li yetkilinin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştüğünü, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle de görüşeceğini aktardı.

ABD'Lİ YETKİLİLER TÜRKİYE'DE

ABD'nin terörün finansmanıyla mücadele konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeleden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erik Woodhouse, Pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB), Salı günü de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret ederek Türk şirketlerinden yaptırımların delinmesine dahil olmamalarını istedi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Salı günü İstanbul’da gerçekleşen basına kapalı toplantıda DEİK’ten iş insanları ile yaklaşık 1 saatlik toplantı yapıldı.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda içinde BM kararların da olduğu ambargolara vurgu yapıldı. Ardından ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda hassasiyeti ifade edildi.

Yaptırımlarla alakalı, yaptırıma uğramış kişiler ve firmaların listesinin sürekli kontrol edilmesinin altı çizildi. Bunların kontrolünün düzenli şekilde sağlanması ve Rus ambargolarının Türkiye üzerinden ihlal edilmemesi adına karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

KAVCIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

İki ABD'li yetkilinin TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile de görüştüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile de görüşeceği belirtildi.
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