Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerini düzeltme telaşı /02 Haziran 2021 15:14

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerini düzeltme telaşı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir video konferans gerçekleştirdi.

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Kavcıoğlu, "Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor. Dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek" açıklamasını yaptı.

'' Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz."

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece bir kez daha Merkez Bankası'nı faiz indirimine davet etmişti.

Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarının ardından Dolar/TL kuru, 8,80'i aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.
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