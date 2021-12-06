Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması /06 Aralık 2021 10:56

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediği ifade edildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Credit Suisse analistler, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

Raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu’nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık’ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek “16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.
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