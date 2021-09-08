Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası Başkanı konuştu Dolar ve euro fırladı /08 Eylül 2021 14:17

Merkez Bankası Başkanı konuştu Dolar ve euro fırladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, 'çekirdek enflasyon' vurgusu piyasaları hareketlendirirken, euro ve dolar sert yükseldi.

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığı değerlendirmeleri piyasalar tarafından 'faiz artırımı olmayacak' şeklinde yorumlandı.

Türk lirası, Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra TL, dolar karşısında sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları sürdürerek, çarşamba günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

TL DEĞER KAYBETTİ
Piyasaları mutlu etmeyen bu açıklamalar sonrası TL, dolar karşısında sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları sürdürerek, çarşamba günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

DOLAR VE EURO FIRLADI
Dolar/TL, sabah saatlerinde küresel risk iştahındaki düşüş ve dolardaki kuvvetlenmeyle 8,35 seviyesinde gezinirken Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle gün içerisinde 8,48'in üzerini gördü.

Benzer hareketlerle euro/TL de 20 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez 10 liranın üzerine çıktı.

Dolar/TL'deki son iki günlük yükseliş yüzde 2,6 düzeyindeyken euro/TL'de ise bu artış yaklaşık yüzde 2,4 civarında
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