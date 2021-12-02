Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası Başkanı'nın 'faiz mesajı' Erdoğan'a mı? /02 Aralık 2021 14:45

Merkez Bankası Başkanı'nın 'faiz mesajı' Erdoğan'a mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan faizi daha da düşürme konusunda ısrarlı açıklamalar sürerken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kavcıoğlu yeni indirimler için "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı" dedi. Kavcıoğlu'nun bu mesajında adresin neresi olduğu tartışılmaya başlandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün videokonferans yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında göreceğiz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Merkez Bankası rezervleriyle ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

MESAJ ERDOĞAN'A MI?

Kavcıoğlu ayrıca Habertürk'ün aktardığına göre, "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.

Kavcıoğlu şunları söyledi:

"Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Cari işlemler dengesi , ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir."

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