Merkez Bankası Başkanının kovulması kaygıları daha da artırdı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın atanması dünyada da yankılandı.





İngiliz Financial Times gazetesi, “TL’deki büyük değer kaybının ardından Erdoğan Merkez Bankası Başkanı’nı devirdi” başlığını kullandı.





“GÖREV SÜRESİ 4 YILDI AMA…”

TL’nin bu yıl dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 30’u aştığını hatırlatan gazete, Uysal’ın normal görev süresinin 4 yıl olduğunu ancak 16 ayda görevden alındığını, kararla ilgili herhangi bir gerekçenin açıklanmadığını aktardı.





Erdoğan’ın çift haneli enflasyona rağmen ekonomik büyümeyi teşvik için faizlerin düşük tutulmasını istediğini, Uysal’ın da TL’deki değer kaybına rağmen faizleri düşük tutmasının yatırımcılar tarafından eleştirilip “Erdoğan’a verilen taviz” olarak görüldüğünü belirten gazete, Uysal döneminde politika faizinin bir yılda yüzde 24’ten yüzde 8,5’a düşürüldüğüne, Eylül 2020’de ise TL’deki sert düşüşün ardından 200 baz puan yükselttiğine, fakat daha sonra politika faizi yerine diğer araçlarla sıkılaştırmaya gidildiğine işaret etti.









“KAYGILARI ARTIRABİLİR”

FT, Uysal’ın selefi Murat Çetinkaya’nın da faizleri düşürmediği gerekçesiyle Temmuz 2019’da yine Cumhurbaşkanı Kararı ile kovulduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:





“Son kovma kararı, normalde bağımsız olan merkez bankasındaki para politikasına Erdoğan’ın müdahalesiyle ilgili kaygıları muhtemelen artıracaktır.”





BLOOMBERG: AĞBAL DAHA ÖNCE MERKEZ BANKASI’NDA ÇALIŞMADI

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg ise, Uysal’ın yerine göreve atanan Naci Ağbal’ın geçmişte Maliye Bakanlığı yaptığını ancak daha önce hiç TCMB’de görev almadığını hatırlattı.





TL’de haftalardır devam eden değer kaybının ardından Uysal’ın görevden alındığını belirten Bloomberg, Uysal’ın görevde sadece bir yıldan biraz fazla kalabildiğine işaret etti.









Haberde “Uysal ağustos ayından bu yana faiz artışı ve arka kapı adımlarıyla borçlanma maliyetlerini artırıyordu ama TL için yeterli desteği sağlamakta ya da enflasyonu dizginlemekte başarısız oldu. Hedef yüzde 5 iken enflasyon çift hanelerde geziniyor” ifadeleri yer aldı.









“AĞBAL’IN RAHATSIZ POZİSYONU”

Ağbal’ın TL’yi istikrara kavuşturmak konusundaki yatırımcı beklentileriyle Erdoğan’ın talepleri arasında denge kurmak gibi rahatsız bir pozisyonda kalacağını belirten ajans, Erdoğan’ın “faiz sebep enflasyon neticedir” inancına sahip olduğunu ancak dünya genelinde merkez bankacıların çoğunun fikrinin aksi yönde olduğunu kaydetti.





Önceki başkanın faizleri indirmek konusunda Erdoğan’ın isteklerini yerine getirmediği gerekçesiyle görevden alındığını hatırlatan Bloomberg, Uysal’un 9 toplantıda toplamda 1575 baz puan faiz indirdiğini ve Türkiye’yi dünyada enflasyondan arındırılmış borçlanma maliyetinde dünyada en düşük seviyedeki ülkeler arasına soktuğunu hatırlattı.









Faiz indirimlerinin salgın sırasında ekonomiye çok ihtiyaç duyulan desteği sağladığını ancak enflasyonu artırıp TL üzerinde de baskı yarattığı belirtilen haberde, 8,57 ile dolar karşısında rekor düşük noktaya gerileyen TL’nin bu yıl dünyada dolar karşısında en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğuna dikkat çekildi.