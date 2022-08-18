Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /18 Ağustos 2022 14:13

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bugünkü toplantısında faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesine düşürdü.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 13 seviyesine çekti. Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin faizi sabit tutacağı yönündeydi.

Kararın beklentilerin aksine gelmesiyle birlikte dolar/TL 18,10 seviyesini aştı.

‘DEZENFLASYONİST SÜREÇ’ VURGUSU
Karar metninde “Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca, “Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir.  Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir” denildi.

Banka, geçen yıl eylül-aralık döneminde Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmüş, bu kararların etkisiyle dolar kuru 8,30'dan 18 seviyelerine, resmi tüketici enflasyonu yüzde 19'dan yüzde 80'e fırlamıştı.
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