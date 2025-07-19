Merkez Bankası borcunu ödeyemeyenlere yol gösterdi: Yeni kredi çekin!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "herkes için ekonomi" mikro sitesinde "Yapılandırma nedir?" başlıklı yeni bir video yayımladı.





ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA!





Türkiye’de 2025 yılında enflasyonun altında belirlenen asgari ücret zammı ve asgari ücrete ara zam yapılmaması ile halkın büyük bir kesimi geçim sıkıntısı çekiyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2025 Haziran itibarıyla asgari ücreti 4 bin TL aşarak 26 bin 115 liraya çıkarken yurttaş kredi kartı borçlarını da daha önce alınan kredileri de ödemekte zorlanıyor.





Yüksek enflasyon karşısında alım gücü günbegün düşerken yüksek faizler de halkın belini büküyor.





Yaşanan geçim sorununa karşın TCMB ise yurttaşa borcunu ödeyebilmesi için vadesini uzatmasını, borcunu yapılandırmasını öneren bir video ile ‘destek’ oldu.





48 AYLIK YAPILANDIRMA ÖRNEK VERİLDİ





Videoda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkânı verdiği vurgulandı.





TCMB'nin paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:





"Peki yapılandırma ne demek? Ne avantaj sağlıyor? Kredi yapılandırma, kredi borçlarının daha uygun koşullarda yeniden düzenlenmesine olanak veriyor. Yapılandırma, kredi borçlarının daha ödenebilir taksitlere bölünmesi anlamına geliyor. 250 bin TL kredi kartı borcunuz olduğunu düşünelim. Borcu yapılandırmadan önce faiz oranını yüzde 4,75, vadeyi de 12 ay varsayalım. Bu durumda aylık taksitiniz 30 bin 100 TL’ydi. Yapılandırma sonrasında ise faiz oranı yüzde 3,11’e indi, vade 48 aya uzadı. Böylece aylık taksitiniz 11 bin 800 TL’ye düştü. Yani borcunuzu daha düşük taksitlerle geri ödüyorsunuz."









Bankanın yaptığı hesaplamada videonun altında bulunan ''video metinleri'' bölümünde ve yapılan seslendirmede 30 bin 100 TL ve 11 bin 800 TL ifadeleri kullanılırken 6 TL ve 80 TL'lik küsuratlara yer verilmemesi dikkat çekti.





Hesaplamada 250 bin TL borç örneklendi. 12 ay vade için yüzde 4,75; 48 ay vade için yüzde 3,11 faiz oranı uygulandı.





VERİLEN ÖRNEKLE BORÇ KATLANDI





Asıl dikkat çekense toplam ödemeye yer verilmemesi oldu.





Hesaplamada 12 ayda borç ödemesi yapanlar aylık 30 bin 106 TL vererek toplam 361 bin 272 TL ile borcunu kapatabilirken, borcunu yapılandırarak 48 ayda ödeyenler ise aylık 11 bin 880 TL ödeme ile ancak 570 bin 240 TL ödeyerek borcunu kapatabiliyor.





Aradaki 208 bin 968 liralık farka videoda yer verilmedi. Bu fark 250 bin liralık borcu neredeyse katlayarak yüzde 83,58 artırdı.