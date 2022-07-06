Samanyolu Haber /Gündem / "Merkez Bankası çatır çatır..." /06 Temmuz 2022 20:11

"Merkez Bankası çatır çatır..."

Türkiye'nin ekononik görünümü konusunda açıklamalarda bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Merkez Bankası çatır çatır para basıyor!" dedi. Zelyut'un Merkez Bankası verilerinden elde ettiği bilgilere göre banka, bu yılın başına göre yüzde 20 geçen yıla oranla yüzde 50 para miktarını artırdı.

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Türkiye'de yüksek enflasyondan kaynaklı zorlular sürerken, Merkez Bankası'nın ise bara bastığı iddia edildi.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut tarafından Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu 'Haber Masası' programında dile getirilen iddia konusunda Zelyut, Merkez Bankası verilerinden elde ettiği bilgilere göre bankanın bu yılın başına göre yüzde 20 geçen yıla oranla yüzde 50 para miktarını artırdığını ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu 'Haber Masası' programında kurdaki ve enflasyondaki yükselişe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zelyut, katıldığı programda kurdaki yükselişin iç ve dış nedenlerle iki ayrı başlıkta incelenmesi gerektiğini söyledi. İç nedenin rezerv erimesi olduğunu aktaran Zelyut, AKP'nin ithalat bazlı üretim yapmasının rezerv erimesine, bunun da cari açığa sebep olduğunu açıkladı.

Cari açıktaki artışın dolar kıtlığına sebep olduğunu söyleyen Zelyut bu yıl geçen yıla oranla yüzde 136 cari açık verildiğini hatırlattı.

Enflasyonun da dolar kurunu artırdığına değinen Zelyut, "Enflasyon bir ülkede ne kadar yükselirse o ülkenin milli parası o kadar değer kaybeder. Enflasyon yukarı gittikçe dolar/TL'deki kayıpların oluşması gayet doğal" ifadelerine yer verdi.

"SORUMLU ERDOĞAN VE MERKEZ BANKASI"

Ekonomist Zelyut, dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketin sorumlularının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkez Bankası olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın siyasi iradeye uyarak politika faizini 14 puanda tutmasının yanında bir hatasının daha olduğunu ifade eden Zelyut "Merkez Bankası çatır çatır para basıyor!" dedi.

Zelyut'un Merkez Bankası verilerinden elde ettiği bilgilere göre banka, bu yılın başına göre yüzde 20 geçen yıla oranla yüzde 50 para miktarını artırdı.
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