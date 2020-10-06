Merkez Bankası itiraf etti!

Merkez Bankası (TCMB), aylık yüzde 2,65 artış ile yüzde 14,33 seviyesine yükselen yıllık üretici enflasyonundaki (Yİ-ÜFE) artışta döviz kurunun belirleyici olduğuna işaret etti.





Merkez Bankası'nın Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru gelişmelerinin belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde belirgin ölçüde yükselmiştir." denildi.





ENLASYON ARTMAYA DEVAM EDECEK





Raporda şu tespitler yer aldı: "Ara malları grubu fiyat artışlarında demir-çelik, plastik ürünler, temel kimyasallar, kağıt ürünleri ve tekstil öne çıkarken, sermaye malı fiyatlarındaki artışta metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ile parça-aksesuarları ve makineler etkili oldu."





TCMB, üretici fiyatlarındaki sert yükselişin tüketici fiyatları üzerinde baskıyı daha da artıracağını vurguladı.

