Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası itiraf etti! /06 Ekim 2020 11:56

Merkez Bankası itiraf etti!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dolarla ne işiniz var? Ben dolar kuruna bakmıyorum." sözleri şaşkınlıkla karşılanmıştı. Merkez Bankası ise enflasyonun döviz kuru yüzünde arttığını kaydetti.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB), aylık yüzde 2,65 artış ile yüzde 14,33 seviyesine yükselen yıllık üretici enflasyonundaki (Yİ-ÜFE) artışta döviz kurunun belirleyici olduğuna işaret etti.

Merkez Bankası'nın Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru gelişmelerinin belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde belirgin ölçüde yükselmiştir." denildi.

ENLASYON ARTMAYA DEVAM EDECEK

Raporda şu tespitler yer aldı: "Ara malları grubu fiyat artışlarında demir-çelik, plastik ürünler, temel kimyasallar, kağıt ürünleri ve tekstil öne çıkarken, sermaye malı fiyatlarındaki artışta metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ile parça-aksesuarları ve makineler etkili oldu."

TCMB, üretici fiyatlarındaki sert yükselişin tüketici fiyatları üzerinde baskıyı daha da artıracağını vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası itiraf etti! Sonraki Haber >>

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Alex Avrupa'yı etkiledi

Alex Avrupa'yı etkiledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:57