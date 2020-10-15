Merkez Bankası da kurtaramadı

Merkezi idare bütçesi gelirleri eylülde 78,9 milyar lira, giderleri 108,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.





Eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,1 artarak 78 milyar 916 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 34,4 artışla 108 milyar 580 milyon lira oldu.





9 AYLIK AÇIK 140,5 MİLYAR TL, MERKEZ BANKASI TAKVİYESİ DAHİL





Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 yükselerek 729 milyar 422 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 17,6 artarak 870 milyar 13 milyon lirayı buldu.





Bütçe eylülde 29 milyar 665 milyon lira, ocak-eylül döneminde 140 milyar 591 milyon lira açık verdi.