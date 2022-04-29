Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası dolar arıyor: Yabancıya sıfır faizle TL verecekler /29 Nisan 2022 11:35

Merkez Bankası dolar arıyor: Yabancıya sıfır faizle TL verecekler

Merkez Bankası, yabancıya sıfır faizle TL verip döviz elde etmeyi planlıyor. Yabancıya aldığı TL ile tahvile yatırım şartının getirilmesi, dolara da yüzde 4 faiz verilmesi planlanıyor.

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Artan cari açık ve azalan rezervler nedeniyle Merkez Bankası (TCMB) yabancıdan döviz arayışına girdi.

Bloomberg'den Kerim Karakaya'nın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre TCMB, yabancı yatırımcılara swap (para takası) kanalı ile lira fonlama imkanı sağlamak için bir plan üzerinde çalışıyor.

Plana göre swap kanalıyla lira, en az iki yıl vadeli tahvillere yatırım yapılması şartı ile verilecek.

DOLARA YÜZDE 4 GETİRİ GARANTİSİ
Kaynak, yabancıya verilecek lira faizinin sıfır olabileceğini ayrıca vade sonunda dolar cinsinden yüzde 4 getiri garantisi verilebileceği belirtti

Kaynak, plana ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve detaylarda değişiklikler olabileceğini sözlerine ekledi

Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

2018’DE YABANCIYA KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ
2018 yılındaki kur çalkantısının ardından, lira oynaklığını azaltmak ve açığa satışları azaltmak için yabancı yatırımcıların liraya erişimine önemli kısıtlamalar getirilmişti. Bu adımların yan etkilerinden biri, yabancıların Türkiye'deki hisse ve tahvil stokunun tarihi düşük seviyeye gerilemesi olmuştu.

Planın devreye girmesi, uzun bir aradan sonra yabancı yatırımcılara yeniden TL varlıklara yatırım imkanı sağlayabilir.
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