Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti /09 Temmuz 2021 12:00

Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti

Merkez Bankası'nın haziran anketinde 8,95 olan piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisi, temmuz anketinde 8,99'a yükseldi. Bu dönemde enflasyon beklentisi de yüzde 14,46'dan yüzde 15,64'e yükseldi.

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Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı ‘piyasa katılımcıları anketi' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,95 iken, bu anket döneminde 8,99'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,23 iken, bu anket döneminde 9,34 oldu.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64’e yükseldi.

TÜFE beklentisi yüzde 0.5 arttı

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,12 iken, bu anket döneminde yüzde 12,62 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,16 ve yüzde 10,43 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi arttı

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,9 iken bu anket döneminde yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmedi ve yüzde 4,0 olarak kaldı.
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