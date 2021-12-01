Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası döviz satmaya başladı /01 Aralık 2021 12:56

Merkez Bankası döviz satmaya başladı

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. TCMB’nin müdahalesiyle 12,67 TL seviyesine kadar gerileyen Dolar, yeniden 13,25 TL seviyesine yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaya müdahale ettiğini açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

2019-2020 döneminde yaklaşık 128 milyar dolarlık örtülü rezerv satışı yaparak kur artışını frenlemeye çalışan TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014 tarihinde, yani yaklaşık sekiz yıl önce 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

Açıklamanın ardından dolar/TL kuru 12,83 seviyesine kadar geriledi.

TCMB verilerine göre 19 Kasım haftasında brüt rezervler 128,4 milyar dolara yükseldi. 12 Kasım haftasında bu rakam 127,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 19 Kasım haftasında 40,5 milyar dolar olurken, brüt döviz rezervi ise 87,9 milyar olarak kaydedildi.

Brüt rezervler artarken net rezervlerin ise gerilediği izlendi. Buna göre 19 Kasım haftasında net rezervler 28,6 milyar dolardan 25,2 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezerv de eksi 35,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, söz konusu müdahalenin TCMB tarafından, "Ben buradayım" mesajı niteliğinde olduğunu, fakat faiz indirimlerinin devam etmesi durumunda bunun etkisinin beklendiği ölçüde olmayabileceğini söyledi.
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