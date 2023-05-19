Merkez Bankası döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesinde

Reuters’ın yayımladığı haberinde yer alan verilere göre, Türkiye Merkez Bankası’nın net döviz rezervi seçimlerin yapıldığı bir hafta içinde 4,45 milyar düştü.



Merkez Bankası verilerinde yabancı yatırımcıların seçim öncesi yerel hisse ve tahvillerden kaynaklanabilecek riskleri azaltma yoluna gittikleri görüldü.



Verilerden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'nin döviz ve altın rezervi seçimlerden önceki son altı haftada toplam 17 milyar dolar azaldı.



Türk Lirası’nda rekor değer kaybı



Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin ilk turunu önde tamamlamasının piyasaları şaşırtmasının ardından, Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor değer kaybetti.



Türk Lirası/Dolar kuru 18,80 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bankaların ABD doları alış ve satış fiyatları arasındaki fark da 2 TL’nin üzerine çıktı.



Türkiye’de bankaların kredi kartlarından nakit avans çekilmesini de durduğu bildirildi.



Reuters haber ajansının haberinde Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden bu yana TL’de değer kaybının yüzde 1 olduğu ifade ediliyor.



Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklenenin üzerinde bir performans göstermesi ve seçimin ikinci tura kalmasının ardından TL’nin değer kaybettiği belirtiliyor.



Uzmanlara göre TL'deki değer kaybının sebeplerinden biri de Erdoğan’ın seçilmesi halinde mevcut para politikasını sürdürmesi beklentisi.



Reuters haber ajansının görüşlerine başvurduğu In Touch Capital Markets kıdemli analisti Piotr Matys, “Eğer Türkiye Merkez Bankası (TCMB), faiz oranlarını önemli ölçüde yükseltmezse, arka kapı döviz müdahaleleri durdurulursa veya belirgin bir şekilde azalırsa, lira hızla değer kaybedebilir” değerlendirmesini yapıyor.