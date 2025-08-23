Merkez Bankası duyurdu: KKM sona erdirildi

“KKM hesap açma ve yenileme işlemleri (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.”





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları hakkında önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası’nın 23 Ağustos 2025 tarihli basın duyurusuna göre, KKM hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemleri bu tarihten itibaren sona erdirildi. Kararın, Türk Lirası’na geçişi desteklemek ve para politikası etkinliğini artırmak amacıyla alındığı ifade edildi.Merkez Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Ayrıca, KKM’nin TL’ye geçişini teşvik eden hedeflerin de kaldırıldığı ve bu çerçevede zorunlu karşılık, faiz ve komisyon düzenlemelerinin gözden geçirildiği belirtildi.Kur Korumalı Mevduat (KKM), Türkiye’de bankalara yatırılan Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarının, vade sonunda döviz kurlarındaki artışa karşı koruma altına alınmasını sağlayan bir finansal enstrümandır. Bu sistemde, yatırımcılar TL cinsinden mevduat yatırır, ancak vade bitiminde TL’nin değer kaybı (döviz kurlarındaki artış) durumunda, aradaki farkı devlet (Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla) telafi eder.