Merkez Bankası duyurdu: KKM uygulaması sona eriyor

2025 Para Politikası Metni yayımlandı



- Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyi orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürecek korunacaktır.



- Para politikasının temel iletişim araçları PPK duyuruları ve enflasyon raporudur. Enflasyon raporu yılda dört defa yayımlanacaktır.



- Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması, ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.



- PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacaktır.



- 2025 yılında KKM'nin sonlandırılması planlanıyor.



- Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle TL varlıklara talep devam edecek.



- 2025 yılında da dalgalı dövüz kuru rejimi sürdürülecek.



- Merkez Bankası kur düzeyini belirleme amacıyla döviz alım ve satım işlemi yapmayacak.



- Kredi büyüme sınırları ve düzenleme kapsamında sağlanan istisnalar yıl içinde gözden geçirilecektir.