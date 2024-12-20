Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası duyurdu: Kur Korumalı Mevduat'ta yeni dönem /20 Aralık 2024 21:38

Merkez Bankası duyurdu: Kur Korumalı Mevduat'ta yeni dönem

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışı desteklemek adına yeni düzenlemelere gitti. Kararlar, TCMB'nin sitesinde duyuruldu.

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TCMB'nin sitesinde makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu yayımladı.

KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla adımlar atılmasına karar verildiğinin altı çizilen duyuruda, KKM'nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği bildirildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

    KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef %70’ten %60’a indirildi.
    KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü.
    KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.
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