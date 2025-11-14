Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası enflasyon tahminini yine tutturamadı beklenti yükseldi! /14 Kasım 2025 12:17

Merkez Bankası enflasyon tahminini yine tutturamadı beklenti yükseldi!

Merkez Bankası'nın kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26 iken, bu anket döneminde yüzde 23,49, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİNDE SINIRLI GERİLEME

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,56 TL iken, bu anket döneminde 43,42 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 49,75 TL iken, bu anket döneminde 50,62 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmişti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,8 olarak kaydedildi.
