Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti /29 Temmuz 2021 11:23

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12.2 olan enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak yukarı yönlü güncelledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Kavcıoğlu, "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Kavcıoğlu, "Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir" diye konuştu.

2023 enflasyon tahmini yüzde 5

TCMB Başkanı, "İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12.2 olan enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7.5 olan enflasyon tahmini yüzde 7.8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.

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