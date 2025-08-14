Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı üçüncü enflasyon raporu toplantısını tamamladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentilerini paylaşarak, yurtiçi talepte dezenflasyonun sürdüğünü ve sıkı para politikasının etkilerinin izlendiğini belirtti.





ENFLASYON VE TAHMİNLER

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Karahan, raporun ikinci toplantısındaki tahminlerle karşılaştırmalı olarak güncellemeleri aktardı. Önceki tahminlerde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24 iken, yeni raporda bu aralık yüzde 25 ile 29 olarak revize edildi. 2026 yılı için enflasyon tahmini ise ikinci raporda yüzde 12 iken, üçüncü raporda yüzde 13-19 aralığına yükseltildi.





Orta vadeli tahminlerde değişiklikler yapıldı. Dış talebe ilişkin varsayımlar ve ham petrol ithalat tahminleri yukarı yönlü güncellenirken, gıda enflasyonu tahmini 2025 için sabit, 2026 için yukarı yönlü revize edildi. Ara hedeflerde 2025 yılı yüzde 24 ile sabit kalırken, 2026 ve 2027 hedefleri sırasıyla yüzde 16 ve 9 olarak güncellendi. Orta vadede yüzde 5 seviyesi hedefleniyor. Karahan hedeflerden sapma olması durumunda 2026 yılı ilk toplantısında nedenler açıklanacağını belirtti.





CARİ AÇIK VE EKONOMİK RİSKLER

Karahan, cari açığın ikinci çeyrekte arttığını ve enerji ile küresel ticari politikaların risklerin devam ettiğini belirtti.





FAİZ VE MEVDUAT POLİTİKALARI

Politika faiz indirimlerinin mevduat ve kredi faizlerine beklendiği şekilde yansıdığı, kur korumalı mevduatın (KKM) bu yıl sonlandırılmasının planlandığı aktarıldı.





SERMAYE GİRİŞİ VE PİYASA TEPKİLERİ

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından iki ay boyunca çıkış eğiliminde olan sermayenin, Mayıs itibarıyla yeniden ülkeye giriş yaptığı belirtildi. Tahvillerde risk algısının arttığı, portföy tercihlerinin hisse senetlerine yöneldiği ifade edildi.





ÜRETİM VE İŞSİZLİK

İkinci çeyrekte üretim göstergelerinin ılımlı seyrettiği, manşet işsizlik oranının ise artış gösterdiği kaydedildi.





Raporda, TCMB’nin yıl sonu ve orta vadeli enflasyon tahminlerinin güncellendiği ve piyasa beklentilerinin takip edildiği vurgulandı.





SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

- Toplantıda sorulan “Ara hedeflere neden ihtiyaç duydunuz?” sorusuna TCMB Başkanı Fatih Karahan, ara hedeflerin bugüne kadar tahmin görevi gördüğünü belirterek, “Artan belirsizlik ve yüksek tahmin revizyonları nedeniyle bundan böyle ara hedefleri tahminlerden ayırmaya karar verdik” dedi. Karahan, çok uç gelişmeler olmadığı sürece ara hedeflerde değişiklik planlamadıklarını ve “olası sapmaları şeffaf şekilde açıklayacağız” ifadelerini kullandı.





- İkinci olarak yöneltilen “Son dönemdeki gidişatı nasıl tanımlarsınız? Sadece hizmetten kaynaklı ise bu problem nasıl aşılır? Daha sıkı bir para politikası faydalı olur mu?” sorusuna Karahan, enflasyondaki ana eğilimin sene başından bu yana ciddi şekilde düştüğünü vurguladı. Karahan, “Yıl ortasında yaşanan çeşitli olaylara rağmen eğiliminin düştüğünü görmek önemli. Biraz daha eğitim ve kira kaynaklı katılık söz konusu. Para politikasının kolay etkileyeceği bir kalem değil. Aşağı yönlü eğilimin devam edeceğini gösteriyor. O kadar hızlı kırılmayacak bu katılık. Kararlılıkla kaldığımız sürece kıramayacağımız hiçbir katılık yok” ifadelerini kullandı.





- Toplantıda yöneltilen “Bundan sonraki dönemde aynı büyüklükteki faiz indirimleri olması için hangi koşullar olmalı? İdeal faiz aralığı görüyor musunuz?” sorusuna TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon üzerindeki risklerin kararlarında belirleyici olduğunu belirterek, “Belli bir alanımız olduğunu düşünüyor, ihtiyatlı şekilde enflasyon görünümü bozmadan yapmak istiyoruz. Enflasyon piyasa beklentilerinin altında oldu ve bu bizim açımızdan önemli bir gelişme. Özellikle eğitim ve kira bizim tahminimizin üzerinde. Toplantı bazlı ilerliyoruz, veri akışına bazlı ilerliyoruz. Oto pilotta değiliz” dedi.





- “Kur politikanız tam olarak nedir?” sorusuna Karahan, “Hiçbir şekilde bu süreçte kur politikamızda bir değişiklik olmadı. Reel değerlendirme TL'ye olan ilginin artmasının doğal bir sonucu. Bu talebin değiştiği durumda reel değerlendirmenin olmadığını görmek normal. Son dönemde TL'ye olan talebin tekrar canlandığını görüyoruz” yanıtını verdi. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da, “Bütün bunları birbirine bağlayabilirsiniz. Sıkı para politikası önümüzdeki günlerde de devrede olacak. Geçmişte gördüğümüz reel değerlendirmelerin şimdi görmemenin herhangi bir problem teşkil edeceğini düşünmüyoruz” dedi.





- Rezervlerin rekor seviyeye yükselmesi ve politika sıkılığının durumu ile ilgili soruya Karahan, “Büyümenin dezenflasyon patikası ile uyumlu seyretmesi oldukça önemli. Kredi büyümesinde belirleyici olan politika faizinin büyümesi. Son ayda KOBİ kredi büyümesi bir miktar artmış durumda. Limitleri hızlı şekilde gevşetmesi yönünde talep var ama erken olduğunu düşünüyoruz. Limitleri kısa vadede değiştirmeyi düşünmüyoruz” yanıtını verdi.