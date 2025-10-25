Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? JPMorgan rakam verdi /25 Ekim 2025 08:10

Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? JPMorgan rakam verdi

JPMorgan, aralık ayında 100 baz puanlık bir indirim daha beklediğini açıklayarak, politika faizinin 2025 sonunda yüzde 38,5'e, 2026 sonunda ise yüzde 30,5'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

SHABER3.COM

Ünlü yatırım kuruluşu JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan 100 baz puanlık faiz indirim kararını değerlendirdi. JPMorgan, kararın hem kendi beklentileri hem de piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu belirtti.

TCMB PPK, faiz indirimi kararına rağmen, özellikle gıdadaki son fiyat gelişmelerinin yarattığı riskler nedeniyle enflasyon beklentileri ve fiyatlandırma davranışı yoluyla dezenflasyon sürecine yönelik belirgin riskler olduğunu vurgulamıştı. Bu vurguya rağmen JPMorgan, Aralık ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapılacağı beklentisini koruduğunu açıkladı.

JPMorgan’ın tahminlerine göre, TCMB politika faizi 2025 yılını yüzde 38,5 seviyesinde tamamlayacak. Kuruluşun 2026 yılına ilişkin öngörüsü ise, TCMB’nin yıl boyunca her Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 100 baz puan indirmesi ve faizin 2026 yılı sonunda yüzde 30,5’e gerilemesi yönünde.

PİYASALARDA GÖZLER ÖNEMLİ TARİHLERDE

Merkez Bankası’nın ekim ayı PPK toplantısı, enflasyondaki gelişmeler nedeniyle kritik olarak değerlendiriliyordu. Piyasa beklentileri, ekim enflasyonunda dezenflasyon seyrinin sekteye uğraması yönünde.

TCMB takviminde kasım ayında bir PPK toplantısı bulunmaması nedeniyle, piyasada gözler öncelikle ekim toplantısı özetinin yayımlanacağı 31 Ekim tarihindeki metinde olacak. Ardından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verileri takip edilecek. Bu gelişmelerin ardından piyasanın asıl odak noktası ise, JPMorgan’ın da indirim beklediği 11 Aralık’ta yapılacak PPK’dan çıkacak faiz kararı olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? JPMorgan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:33