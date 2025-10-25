Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? JPMorgan rakam verdi

JPMorgan’ın tahminlerine göre, TCMB politika faizi 2025 yılını yüzde 38,5 seviyesinde tamamlayacak. Kuruluşun 2026 yılına ilişkin öngörüsü ise, TCMB’nin yıl boyunca her Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 100 baz puan indirmesi ve faizin 2026 yılı sonunda yüzde 30,5’e gerilemesi yönünde.





Ünlü yatırım kuruluşu JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan 100 baz puanlık faiz indirim kararını değerlendirdi. JPMorgan, kararın hem kendi beklentileri hem de piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu belirtti.TCMB PPK, faiz indirimi kararına rağmen, özellikle gıdadaki son fiyat gelişmelerinin yarattığı riskler nedeniyle enflasyon beklentileri ve fiyatlandırma davranışı yoluyla dezenflasyon sürecine yönelik belirgin riskler olduğunu vurgulamıştı. Bu vurguya rağmen JPMorgan, Aralık ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapılacağı beklentisini koruduğunu açıkladı.Merkez Bankası’nın ekim ayı PPK toplantısı, enflasyondaki gelişmeler nedeniyle kritik olarak değerlendiriliyordu. Piyasa beklentileri, ekim enflasyonunda dezenflasyon seyrinin sekteye uğraması yönünde.TCMB takviminde kasım ayında bir PPK toplantısı bulunmaması nedeniyle, piyasada gözler öncelikle ekim toplantısı özetinin yayımlanacağı 31 Ekim tarihindeki metinde olacak. Ardından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verileri takip edilecek. Bu gelişmelerin ardından piyasanın asıl odak noktası ise, JPMorgan’ın da indirim beklediği 11 Aralık’ta yapılacak PPK’dan çıkacak faiz kararı olacak.