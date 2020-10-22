Samanyolu Haber /Gündem / Merkez faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro rekor kırıyor! /22 Ekim 2020 14:12

Merkez faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro rekor kırıyor!

Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25 seviyesinden sabit tuttu. Kararın ardından dolar/TL 7.9788 TL, Euro ise 9.42 TL ile rekor kırdı.

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Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25 seviyesinden sabit tuttu. Piyasalar faizin artırılmasını bekliyordu.

Murat Uysal göreve geldikten sonra ilk dokuz toplantıda indirime giderek faizi yüzde 24 seviyesinden yüzde 8.25 seviyesine düşüren Merkez Bankası, Eylül 2018’den sonra ilk defa geçen ay 200 baz puan faiz artışına gitmişti.

Bankadan yapılan açıklamada,” Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir.” denilen açıklamda, “Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.” ifadelerine yer verildi.

DÖVİZ PATLADI

Kararın ardından döviz fiyatları resmen uçuşa geçti. Sabah 7,78'e kadar gerileyen dolar/TL, faizin sabit bırakılmasıyla 7,97'yi aşarak rekor kırdı. Euro ise 9.43 ile tarihi zirvesini hızla geçti. 
Dolar Kuru (yukarıda) patladı. Euro kuru (aşağıda) ise tarihi zirvesini hızla geçerek yükseldi.

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