Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /18 Kasım 2021 14:14

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi.

SHABER3.COM

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. 

TCMB böylece art arda üç toplantıda 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu kararı öncesi türk lirası güne kayıp ile başladı Merkez Bankasının faiz indirimine gideceği beklentileri ve Erdoğan'ın faiz açıklamaları sonrası Türk Lirası'ndaki erimeyi artırdı. 

Piyasa son iki aydır süren faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisini taşıyınca PPK toplantısı öncesi Amerikan Doları/Türk Lirası kuru gece yarısı Asya piyasalarında 10,96’yı test ederek bir faiz artışı halinde 11’i aşacağı mesajını verdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu

Türk lirası, bu yılki en düşük seviyenin görüldüğü 14 Şubat'tan bu yana Amerikan dolarına karşı yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.


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