Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /16 Aralık 2021 14:02

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu, Aralık ayı toplantısının ardından faiz kararını açıkladı

SHABER3.COM

Türk ekonomisinde enflasyon endişeleri artarken gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısının ardın yapılacak faiz kararındaydı. 

Para Politikası Kurulu piyasada oluşan beklenti çerçevesinde , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar verdi 

Banka; Eylül, Ekim ve Kasım'da toplamda 400 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle Merkez Bankası'nın Aralık ayında yaptığı 100 baz puan faiz indirimiyle, toplamda 500 baz puanlık indirim yapıldı.

TL'NİN TOPARLANMASINA ENGEL OLUYOR
Üç yılın zirvesinde bulunan yüzde 21.31 seviyesindeki enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30'a doğru beklenen yükselişe rağmen TCMB'nin bugün bir kez daha faiz indirimine gitmesi TL'nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 50'Yİ AŞTI
Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 50'yi aştı.

TL'deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.


Yılbaşından beri Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı yüzde 100’ü aştı

1 Ocak 2021’de 7,43 olan dolar kuru karşısında Türk Lirası'nın değer kaybı, yüzde 100’ü de aşarak yüzde 107’e ulaştı. Euro ise serbest piyasada 17,23’ten işlem görüyor.

1 Ocak’ta 9,07 TL olan Euro kuru, Türk Lirası karşısında geride kalan bir yılda yüzde 91 değer kazanmış oldu.

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