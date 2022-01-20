Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası Faiz kararını açıkladı /20 Ocak 2022 14:01

Merkez Bankası Faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu aylık toplantısı sonrası beklenen faiz kararını açıkladı Kurul yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

SHABER3.COM

Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 36'ya yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB bu ay politika faizinde değişikliğe gitmedi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada faiz oranlarında bir değişiklik yapılmadığı duyuruldu 


TCMB parasal gevşeme döngüsüne Eylül ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle başlamış ve politika faizini yüzde 19’dan 18’e düşürmüştü. Merkez Bankası sonraki aylarda da faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 15’e kadar çekmişti.

Dolar/TL bu süre zarfında kasım ayına kadar kademeli bir yükseliş kaydettikten sonra Kasım’da gerçekleşen 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından ayı yüzde 40'a varan kayıpla kapatmıştı. Dolar kuru eylül ayı başında 8,30 civarında bir seviyede bulunurken Kasım ayını 13 seviyesinin üzerinde kapatmıştı.

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