Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?





FAİZ ARTIŞI HAZİRANDA BAŞLADI





Hafize Gaye Erkan başkanlığında üçüncü kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti.AA Finans'ın beklenti anketinde, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18.50 ile yüzde 20.00 arasında yer almıştı.Reuters'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin medya tahmini de 250 baz puanlık artırım gelmesi yönünde olmuştu.Bloomberg HT araştırma biriminin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi de benzer şekilde faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde olmuştu.Morgan Stanley ekonomistleri ise son yayımladıkları raporda ağustos toplantısında 150 baz puanlık bir faiz artırımı beklediklerini bildirmişti.Merkez Bankası, haziran ayında faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziran ayında yapan kurul, politika faizini 6.5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.İkinci toplantısını geçen ay (temmuz) yapan, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 2.5 puan artırarak yüzde 17.50'ye yükseltmişti.Merkez Bankası böylece iki ayda 9 puanlık faiz artışı yaptı.Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de dörder kez indirildi. Şubat ayındaki toplantıda faiz yüzde 8.50'ye çekilmişti.AYRINTILAR GELİYOR...