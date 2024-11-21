Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlandı. Alınan karara göre TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Bu karar ile politika faizi 8 aydır 50 puanda sabit kaldı.





TCMB faiz kararını açıkladı: Politika faizi değişmedi

Alınan bu kararla birlikte Merkez Bankası politika faizinde son 21 ayda düşüş gerçekleşmedi. Politika faizi en yüksek seviyesi olan 50 puanı Mart 2024'te görmesinin ardından bu yana değişmedi ve 9 ay boyunca sabit kalmış oldu.





BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

TCMB'nin 21 Kasım perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken anket sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörmüştü.





YIL SONU BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Ekonomistler TCMB'nin 26 Aralık 2024 veya 23 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz indirimi kararı alabileceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.





Bu beklenti, enflasyondaki olası düşüş ve ekonomik büyümeyi destekleme ihtiyacıyla ilişkilendiriliyor. Faiz indiriminin, piyasalarda yeni bir hareketlilik yaratacağı düşünülüyor.